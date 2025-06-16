Загруженность дорог Подмосковья утром 16 июня составляет пять баллов
Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Утром в понедельник, 16 июня, загруженность дорог в Московской области достигла 5 баллов. По информации Министерства транспорта региона, на дорожной сети Подмосковья зафиксировано более 1 миллиона автомобилей — это на 0,5% выше среднего показателя за прошлый месяц.
Основные затруднения движения отмечаются в сторону Москвы — в частности, на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.
Водителей призывают соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких манёвров и быть особенно внимательными в условиях плотного трафика.
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