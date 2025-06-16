Загруженность дорог Подмосковья утром 16 июня составляет пять баллов

16 июня 2025, 09:58

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Утром в понедельник, 16 июня, загруженность дорог в Московской области достигла 5 баллов. По информации Министерства транспорта региона, на дорожной сети Подмосковья зафиксировано более 1 миллиона автомобилей — это на 0,5% выше среднего показателя за прошлый месяц.