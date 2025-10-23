Жительница Каширы передала в музей трофеи с фронта по просьбе сына-бойца
Жительница городского округа Кашира Надежда подарила местному краеведческому музею трофеи — рюкзак и каску военнослужащего ВСУ. Сделать это попросил её сын — участник СВО, который находится «за лентой» с 3 декабря 2023 года, рассказали в Администрации округа.
Подобные предметы в Каширском музее появляются не впервые. Экспонаты приносят сами бойцы, их близкие и волонтёры. В феврале 2026 года здесь вновь откроют временную выставку, посвящённую событиям специальной военной операции.
«Мой сын принял решение пойти на защиту Родины неожиданно. И, как бы ни пыталась я его отговорить от этого, он стоял на своем решении. Мы с ним постоянно на связи. Благодаря волонтерам мы отправляем за ленту гуманитарную помощь. Трофеи он привез, когда приехал в отпуск», — рассказала мама Героя.