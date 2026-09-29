В подмосковной лаборатории подтвердили безопасность «космических» томатов

29 сентября 2026, 18:10

оригинал Фото: пресс-служба Минисельхозпрода МО

В Подмосковье исследовали необычные образцы томатов, выращенных из побывавших в космосе семян. Экспертиза подтвердила, что продукция соответствует требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе Минисельхозпрода Московской области.





Исследования проводили в лаборатории филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса по городу Москве и Московской области, расположенного в Раменском округе.

«В лабораторию поступили две пробы сорта «Грошик» – «космическая» и контрольная, выращенная из обычных семян для сравнения. Урожай получили в московской школе №1980 в рамках научно-просветительского проекта «В космос со своим помидором». Ученики вырастили растения после возвращения семян с орбиты. Образцы проверили по ключевым показателям – остаточному содержанию пестицидов и уровню нитратов», – рассказали в ведомстве.