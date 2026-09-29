Выплаты от Соцфонда получают 687 тысяч жителей столичного региона старше 80 лет

29 сентября 2026, 17:26

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687 тысяч пенсионеров в возрасте от 80 лет и старше проживают в Москве и Московской области. Все они получают дополнительные выплаты от Социального фонда РФ, сообщает пресс-служба ведомства.





Заявление для получения этой выплаты не требуется — она начисляется проактивно.





«По достижении 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости пересчитывается вдвое. В 2026 году ее размер составляет 9 584 рубля, после 80-летия — 19 168 рублей. Первую увеличенную выплату пенсионер получает на следующий месяц после юбилея», — отмечается в сообщении.