Выплаты от Соцфонда получают 687 тысяч жителей столичного региона старше 80 лет
687 тысяч пенсионеров в возрасте от 80 лет и старше проживают в Москве и Московской области. Все они получают дополнительные выплаты от Социального фонда РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
Заявление для получения этой выплаты не требуется — она начисляется проактивно.
«По достижении 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости пересчитывается вдвое. В 2026 году ее размер составляет 9 584 рубля, после 80-летия — 19 168 рублей. Первую увеличенную выплату пенсионер получает на следующий месяц после юбилея», — отмечается в сообщении.Кроме того, людям от 80 лет положена надбавка к пенсии на уход. В столичном регионе её размер к страховой пенсии составляет 1 413 рублей, а к государственной и социальной пенсиям — 1 470 рублей.