В «Динамо» ответили на слова Овечкина о возможном возвращении в Россию

Первый Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта проведут в Ханты-Мансийске с 12 по 18 марта, в турнире примут участие свыше 300 ветеранов специальной военной операции из 60 российских регионов, сообщает пресс-служба мероприятия.