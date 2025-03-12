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В «Динамо» ответили на слова Овечкина о возможном возвращении в Россию

Ветеран «Динамо» Мальцев: болельщики клуба будут рады возвращению Овечкина
Фото: iStock/vchal

Фото: iStock/vchal

Болельщики хоккейного клуба «Динамо» будут рады возвращению российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Об этом заявил ветеран клуба и двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев в беседе с NEWS.ru, комментируя слова Овечкина о возможном возвращении в Россию в 2026 году.
«Мы всегда рады, если он будет возвращаться», — поделился хоккеист.
Напомним, российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что рассматривает возможность возвращения в московское «Динамо» после завершения контракта с «Вашингтон Кэпиталз» в интервью изданию «Спорт-Экспресс». Он подчеркнул, что решение будет зависеть от состояния его здоровья.

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В Ханты-Мансийске состоится первый зимний «Кубок Защитников Отечества»
12 марта 2025, 13:35

Фото: istockphoto.com/yanik88

Первый Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта проведут в Ханты-Мансийске с 12 по 18 марта, в турнире примут участие свыше 300 ветеранов специальной военной операции из 60 российских регионов, сообщает пресс-служба мероприятия.
«В рамках Кубка будут организованы лыжные гонки, соревнования по горным лыжам и следж-хоккею, биатлону и сноуборду», — говорится в сообщении.
Кубок будет проходить на площадках «ЮграМегаСпорт»: в Ледовом дворце, Центре зимних видов спорта и горнолыжном комплексе «Хвойный Урман». Для участников турнира организуют также досуговую и экскурсионную программы.

Отмечается, что ранее уже были проведены шесть «Кубков Защитников Отечества»: пять межрегиональных и один всероссийский. Ветераны СВО соревновались в настольном теннисе, армрестлинге, пулевой стрельбе, стрельбе из лука и пр.

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Яковлев назвал самого сильного левого защитника РПЛ

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Яковлев назвал самого сильного левого защитника РПЛ
Яковлев считает Сантоса в сборной России самым сильным левым защитником РПЛ
12 марта 2025, 12:14

Фото: istockphoto/Gelner Tivadar

Экс-полузащитник «красно-белых» Павел Яковлев считает самым сильным левым защитником Российской Премьер-Лиги Дугласа Сантоса, вызванного в сборную России. Футболист играет за питерский «Зенит».
«Если с точки зрения закрытия позиции, то да, если с точки зрения того, что нам хочется, чтобы играли русские ребята, то это, конечно, минус. Но Сантос долгое время провёл в России, играет за «Зенит» и является самым сильным левым защитником в чемпионате. Это нужно признать», — пояснил Яковлев в беседе с Metaratings.ru.
По словам главного тренера российской сборной Валерия Карпина, Сантос — лучший левый защитник с паспортом РФ.

Ранее футболист Александр Сапета высказался о стратегии «Зенита» в борьбе за чемпионство.

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#россия
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Сапета оценил стратегию «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ
Сапета: пока «Динамо» растит своих воспитанников, «Зенит» везет бразильцев
12 марта 2025, 11:59

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Пока «Динамо» растит своих воспитанников, «Зенит» везет бразильцев, заявил в беседе с Metaratings.ru экс-полузащитник «Динамиков» Александр Сапета.
Собеседник подчеркнул, что каждый клуб развивается по-своему, и многое зависит от финансов.

«Зенит» всё везёт и везёт бразильцев. Давно понятно, что он будет продолжать это делать. Клуб хочет становиться чемпионом за их счёт. «Динамо» растит своих воспитанников. У каждого своя стратегия в борьбе за чемпионство», — прокомментировал Сапета.

«Динамо» находится на четвертом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 очками. Питерский «Зенит» занимает второе с 43 очками.

Ранее футболист Виктор Окишор заявлял, ради кого хочется одерживать победы.

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Стало известно, с кем хочет провести бой Идигов
Идигов хочет боя с Сулецки в Грозном
12 марта 2025, 11:43

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Титулованный боксер Асламбек Идигов хочет боя с польским спортсменом Мацеем Сулецки. Об этом Идигов рассказал порталу MMA.Metaratings.ru.
«Нужно доказывать с нынешними соперниками, что я достоин тех боев, которые хочу. Я думал о том, чтобы привезти в Грозный Мацея Сулецки, который сейчас выступает во втором среднем весе. Он выиграл у Али Ахмедова. Поговорю об этом с руководством после Рамадана», — прокомментировал Идигов.
В послужном списке 29-летнего бойца насчитывается 26 побед с одним поражением. У 35-летнего Сулецки — 33 победы с тремя поражениями.

Ранее эксперт высказал свои ожидания от боя Акалаева и Перейры.

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Полузащитник «Динамо» Окишор ответил, ради кого хочется побеждать
Окишор хочет побеждать ради травмированного Тюкавина
12 марта 2025, 11:30

Фото: istockphoto/Rost-9D

Хавбек московского «Динамо» Виктор Окишор намерен побеждать ради травмированного бомбардира Константина Тюкавина. Об этом он рассказал порталу Metaratings.ru.
«Появилось ли желание побеждать ради Кости Тюкавина после его травмы? Да, конечно! Сегодня мы все выходили и боролись за него», — прокомментировал Окишор.
Вместе с тем он отметил, что трансфер футболиста Вячеслава Грулева — большая потеря для коллектива. По словам Окишора, экс-полузащитник всегда излучал позитив, несмотря на травмы.

«Как отреагировал на уход Грулёва? Груля – очень хороший парень, долго в «Динамо» играл. Я с ним играл год и он всегда был позитивным, несмотря на травмы, которые у него были», — добавил Окишор.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказывался о матче российской сборной с Гренадой.

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