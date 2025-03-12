В «Динамо» ответили на слова Овечкина о возможном возвращении в Россию

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Болельщики хоккейного клуба «Динамо» будут рады возвращению российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Об этом заявил ветеран клуба и двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев в беседе с NEWS.ru, комментируя слова Овечкина о возможном возвращении в Россию в 2026 году.
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«Мы всегда рады, если он будет возвращаться», — поделился хоккеист.Напомним, российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что рассматривает возможность возвращения в московское «Динамо» после завершения контракта с «Вашингтон Кэпиталз» в интервью изданию «Спорт-Экспресс». Он подчеркнул, что решение будет зависеть от состояния его здоровья.
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