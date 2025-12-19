В подмосковной Шатуре расширили проспект Ильича до четырёх полос

19 декабря 2025, 16:30

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Шатуре завершили первый этап капремонта проспекта Ильича протяжённостью около 2,8 км. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе Подмосковья.





После наступления благоприятной погоды дорожники начнут второй этап капремонта. Они уложат верхний слой асфальтобетона, нанесут дорожную разметку, проведут благоустройство и завершат строительство локальных очистных сооружений. Полностью закончить работы планируют летом 2026 года.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

«По итогам первого этапа капитального ремонта дорожники расширили проспект Ильича до четырёх полос, а также обустроили парковочные карманы, ливневую канализацию, линию наружного освещения и тротуар для комфортного передвижения пешеходов. Всего в работах задействованы порядка 50 рабочих и 27 единиц спецтехники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.