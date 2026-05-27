Коммунальщики Сергиева Посада получат более 40 новых спецмашин

27 мая 2026, 11:39

44 единицы новой спецтехники поступят в муниципальное учреждение «Благоустройство СП», обслуживающее Сергиево-Посадский округ. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Техника универсальная и будет использоваться для уборки дворов и улиц и в тёплое время года, и в осенне-зимний период.





«Постепенное обновление материально-технической базы нашего МБУ позволит отказаться от привлечения подрядчиков для содержания и уборки территорий», — отметила глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова.