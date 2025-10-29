В подмосковной Трёхгорке аляскинский маламут загрыз двухмесячного ребёнка
В подмосковной Трёхгорке аляскинский маламут случайно загрыз двухмесячного ребёнка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Трагедия произошла на участке частного дома, куда семья младенца приехала в гости к бабушке и дедушке. Родные заперли собаку в доме, а коляску с ребёнком оставили во дворе. Псу удалось выбраться наружу — он сбил коляску и укусил младенца. От полученных травм ребёнок погиб на месте.
Предварительно, животное не проявляло агрессии ранее и, вероятно, попыталось поиграть с ребёнком, не рассчитав силы. Сейчас решается вопрос об усыплении пса.
Следственный комитет и прокуратура взяли расследование под контроль. Известно, что семья погибшего ребёнка — благополучная, оба родителя работают преподавателями одного из московских вузов.
