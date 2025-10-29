«Откусил пальцы, разорвал лицо»: В российском городе алабай искалечил женщину

29 октября 2025, 14:52

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело после нападения алабая на прохожую

Фото: Istock/Grigorenko

В Ростове-на-Дону на улице Каскадной собака породы алабай (среднеазиатская овчарка) напала на женщину. Телеграм-канал Don Mash сообщает, что пострадавшая получила тяжёлые травмы, в том числе повреждения лица и пальцев.