«Откусил пальцы, разорвал лицо»: В российском городе алабай искалечил женщину
В Ростове-на-Дону на улице Каскадной собака породы алабай (среднеазиатская овчарка) напала на женщину. Телеграм-канал Don Mash сообщает, что пострадавшая получила тяжёлые травмы, в том числе повреждения лица и пальцев.
По словам очевидцев, крупный пес выбрался с частной территории и атаковал женщину без видимой причины. Сосед с лопатой бросился ей на помощь. Его вмешательство предотвратило более трагический исход. Животное попыталось наброситься и на мужчину, но он сумел отогнать собаку.
Медики доставили пострадавшую в больницу скорой медицинской помощи. Сейчас женщина находится в тяжёлом состоянии в хирургическом отделении, где врачи борются за её жизнь. Правоохранительные органы разыскивают хозяев собаки, на которой во время нападения был поводок.
Местные жители сообщают, что этот алабай и ранее проявлял агрессию. Следственный комитет возбудил уголовное дело, идут розыскные мероприятия.
