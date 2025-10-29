Стадо коров насмерть затоптало пенсионерку, которая гуляла с собакой
В Великобритании стадо коров насмерть затоптало пенсионерку, которая вышла погулять с собакой. Об этом сообщает «Би-би-си».
59-летнюю бывшую медсестру Ребекку Джейн Хитчингс обнаружили с серьёзными повреждениями 16 октября недалеко от её дома в деревне Вудкомб в графстве Сомерсет.
Вертолёт доставил раненую в больницу, но врачи не смогли её спасти. Следствие установило, что на Ребекку Джейн набросились коровы, которые паслись неподалеку. В результате нападения Хитчингс получила тупые травмы, вызвавшие геморрагический шок.
Сейчас власти выясняют все обстоятельства происшествия. На текущий момент неизвестно, кому принадлежали коровы, которые атаковали пенсионерку.
