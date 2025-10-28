В Харькове сотрудники военкомата насильно мобилизовали мужчину с собакой
В Харькове сотрудники военкомата насильно «мобилизовали» мужчину вместе с его собакой. Об этом сообщают украинские СМИ.
На опубликованном видео видно, как около десяти мужчин в камуфляже силой заталкивают человека в микроавтобус, после чего передают ему его питомца и закрывают дверь.
Ранее сообщалось о похожем инциденте в Киеве, где военные забрали мужчину с собакой. В начале октября также обсуждалось видео, на котором сотрудники военкомата «мобилизовали» кота — схватили его во время прогулки и увезли. Позднее животное вернули хозяевам.
Очередной случай вызвал новую волну критики методов принудительной мобилизации в Украине.
Читайте также: