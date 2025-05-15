В подмосковной усадьбе Чернышевых благоустроят сквер

Фото: istockphoto.com/LeManna
Работы по благоустройству нового сквера проведут в усадьбе Чернышевых городского округа Лыткарино, подряд выставлен на открытые электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Начальная цена лота составляет 127 миллионов 278 тысяч 414 рублей 50 копеек. Заявки принимаются до 30 мая. Финансирование будет поступать из бюджетов Московской области и округа Лыткарино.«Подрядчику предстоит благоустроить сквер по адресу: город Лыткарино, квартал 7, дом №7А, общая площадь участка составляет 1,1 гектара. Работы должны быть завершены в текущем году», — говорится в сообщении.
Читайте также:
В Ступине благоустроят пять общественных пространств
В девяти дворах Дубны по просьбам жителей началось благоустройство
Власти Павловского Посада обсудили с жителями благоустройство дворов
Лев Каштанов