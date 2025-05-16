В подмосковной усадьбе Плещеево состоится концерт в честь 185-летия Чайковского

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Уникальный концерт-путешествие «В поисках Родины», основанный на переписке композитора Чайковского с Надеждой фон Мекк, состоится 17 мая в имении Плещеево в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртской Республики.
Концерт, посвящённый 185-летию композитора, станет первым в проекте «Музыкальные сезоны в усадьбе Плещеево».
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«На концерте прозвучат арии из опер и романсы в исполнении лауреата международных конкурсов Ирины Красавиной и солиста Подольской филармонии, заслуженного артиста Московской области Павла Быкова, а также отрывки из писем Петра Ильича Чайковского и Надежды Филаретовны фон Мекк», — говорится в сообщении.Вход на мероприятие свободный, возрастных ограничений нет. Начало в 16:00.
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Лев Каштанов