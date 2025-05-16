SHAMAN ждет от властей Ставрополья приглашения на День города после отмены сентябрьского концерта

SHAMAN (Ярослав Дронов) (Фото: Телеграм @shaman_channel)
В прошлом году в Ставрополье отменили концерт исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) на День города. Певец надеется, что власти все же пригласят его выступить в текущем году, сообщила «Комсомольская правда».
15 мая Дронов вышел на сцену в Ставрополе. Артист исполнил полюбившиеся соотечественникам песни: «Я сделан в России», «Мед», «Отец» «Встанем» и иные. Возлюбленному Екатерины Мизулиной подпевало старшее поколение и юные жители города.
Перед тем, как уйти со сцены, SHAMAN заговорил о грядущем Дне города. Ярослав напомнил про отмененный в сентябре концерт. Исполнитель спросил, хотели бы горожане, чтобы он выступил в честь праздника. На это люди оглушительно закричали: «Да!».
Напомним, концерт SHAMAN отменили после общественного резонанса. Выступление артиста стоит 15 млн рублей, эта сумма показалась некоторым жителям чрезмерно крупной.
Читайте также:
Джастин Бибер впервые высказался об издевательствах со стороны P. Diddy
Рита Дакота решила исправить давнюю ошибку и испытала сильнейшую боль: «Стремно! Очень»
«Редкие минуты отдыха»: Татьяна Буланова впервые за долгое время появилась на публике с молодым мужем
Перед тем, как уйти со сцены, SHAMAN заговорил о грядущем Дне города. Ярослав напомнил про отмененный в сентябре концерт. Исполнитель спросил, хотели бы горожане, чтобы он выступил в честь праздника. На это люди оглушительно закричали: «Да!».
«Ждем официального приглашения от руководства Ставропольского края», — подчеркнул Дроновв.
Напомним, концерт SHAMAN отменили после общественного резонанса. Выступление артиста стоит 15 млн рублей, эта сумма показалась некоторым жителям чрезмерно крупной.
Читайте также:
Джастин Бибер впервые высказался об издевательствах со стороны P. Diddy
Рита Дакота решила исправить давнюю ошибку и испытала сильнейшую боль: «Стремно! Очень»
«Редкие минуты отдыха»: Татьяна Буланова впервые за долгое время появилась на публике с молодым мужем
Ольга Енгалычева