15 школьников Одинцовского округа получили свои первые паспорта
В здании Администрации Одинцовского округа провели торжественное вручение первых паспортов юным жителям муниципалитета. Об этом сообщили в местной Администрации.
Главный документ из рук главы округа Андрея Иванова получили 15 школьников.
«Сегодня у каждого из вас знаковый день — вы получаете первый паспорт гражданина Российской Федерации. И, конечно, это не только документ, это символ того, что вы стали взрослыми», — отметил глава округа.Он добавил, что это — начало нового жизненного этапа и символ того, что ребята стали полноценными гражданами, которым предстоит строить будущее нашей страны.
С поздравлениями к подросткам также обратился участник образовательной программы для ветеранов СВО «Герои Подмосковья» Марат Музафаров.
«Пусть этот документ станет надежным спутником во всех ваших жизненных начинаниях», — подчеркнул военнослужащий.Он также отметил, что паспорта — это не только права, но и ответственность, стремление к знаниям, личностный рост и возможность вносить вклад в развитие округа и страны.
Каждому школьнику вместе с паспортом вручили сувенирный набор, Конституцию РФ и подарочное издание книги Николая Карамзина «История государства Российского».