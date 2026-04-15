В подмосковной усадьбе Вязёмы состоится фортепианный концерт

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Концерт фортепианной музыки «Весна, весна, пора любви…» состоится в восточном флигеле усадьбы Вязёмы Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина 25 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Для слушателей выступит пианист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Кудряшов. Концерт организуют в рамках цикла «Музыкальные вечера в русской усадьбе».



«В программе «Грезы любви» Листа, «Неистовая любовь» и «Серенада» Шуберта — Листа, «Радость любви» и «Муки любви» Рахманинова — Крейслера, «К Элизе» Бетховена, а также произведения Чайковского, Шумана, Шопена и Дебюсси», — говорится в сообщении.