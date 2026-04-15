Александринский театр проведёт гастроли в Москве

15 апреля 2026, 13:22

С 17 по 30 апреля Александринский театр представит шесть спектаклей в столице

Александринский театр покажет шесть новых постановок на столичных театральных площадках. Гастроли пройдут с 17 по 30 апреля.





На сцене МХАТ зрители смогут увидеть постановку Никиты Кобелева «На дне» и «Мать. Горькая пьеса» режиссёра Константина Богомолова.



В Театре имени Моссовета будут показаны спектакли «Человек из Дублина» Андрея Калинина и «Мой друг Лапшин» Елены Павловой.





"В новой истории театра, за последние 20 лет, такая обширная афиша гастролей сложилась впервые", сообщает народный артист России Валерий Фокин.