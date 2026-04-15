Александринский театр проведёт гастроли в Москве
Александринский театр покажет шесть новых постановок на столичных театральных площадках. Гастроли пройдут с 17 по 30 апреля.
На сцене МХАТ зрители смогут увидеть постановку Никиты Кобелева «На дне» и «Мать. Горькая пьеса» режиссёра Константина Богомолова.
В Театре имени Моссовета будут показаны спектакли «Человек из Дублина» Андрея Калинина и «Мой друг Лапшин» Елены Павловой.
"В новой истории театра, за последние 20 лет, такая обширная афиша гастролей сложилась впервые", сообщает народный артист России Валерий Фокин.
Помимо спектаклей планируется организовать творческие встречи, лекции и презентация альбома «Пространство Валерия Фокина». Для посетителей они будут бесплатными при предварительной регистрации.
Александринский театр также планирует посетить Москву в июне со спектаклями «Иво» и «Честная женщина», которые пройдут на сцене Театра Наций. А в парке «Зарядье» состоится премьера постановки «Блаженной Ксении. История любви».