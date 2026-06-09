На водоёмах Московской области за сутки утонули двое мужчин и один пропал
За минувшие сутки на подмосковных водоёмах утонули двое мужчин. Поиски третьего одного продолжаются, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
На водных объектах региона зафиксировано три происшествия.
«В пруду деревни Высоково возле Истры утонул мужчина, личность которого установлена. Проверку по факту его гибели проводит региональное подразделение СКР. Второй утонул в озере Сиваш в городском округе Щёлково. Тело извлекли из воды работники Мособлпожспаса. Личность погибшего также удалось установить», – отметили в пресс-службе.Третий мужчина спрыгнул с надувной лодки и пропал в карьере Орловка в городском округе Лосино-Петровский. Его поиски ведут водолазы Мособлпожспаса и Добровольного спортивного общества «Добротворец».
Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в беседе с «Радио 1» перечислил основные правила безопасности на водоёмах Подмосковья.