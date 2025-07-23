В подмосковном главке МВД отметили сокращение тяжких и особо тяжких преступлений

23 июля 2025, 16:31

оригинал Фото: ГУ МВД РФ по МО

В первом полугодии 2025-го органам внутренних дел Московской области удалось сократить в регионе число тяжких и особо тяжких преступлений. Такие данные были приведены на заседании коллегии в полицейском главке Подмосковья под председательством его начальника Виктора Паукова.







«Существенно снизилось количество убийств – на 18,2%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлёкших смерть (на 18,9%), изнасилований (на 23,4%). Последовательно сокращаются разбои (на 31%), грабежи (на 13,1%), кражи (на 7,9%), хищения транспортных средств (на 25%)», – сообщили в пресс-службе ведомства.