Лжегазовщики украли из квартиры Щёлкове драгоценности на 130 тысяч рублей

23 июля 2025, 12:50

оригинал Фото: istockphoto.com/Berkut_34

Полицейские задержали двух ранее судимых жителей Рязанской области, укравших ювелирные украшения из квартиры в Щёлкове. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, злоумышленники представились сотрудниками газовой службы и под этим предлогом проникли в квартиру. Дверь им открыла несовершеннолетняя дочь хозяйки дома.





«Пока один из лжегазовщиков отвлекал девушку, второй забрал из квартиры драгоценности. Сумма ущерба составила более 130 тысяч рублей», — говорится в сообщении.