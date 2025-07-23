Лжегазовщики украли из квартиры Щёлкове драгоценности на 130 тысяч рублей
Полицейские задержали двух ранее судимых жителей Рязанской области, укравших ювелирные украшения из квартиры в Щёлкове. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, злоумышленники представились сотрудниками газовой службы и под этим предлогом проникли в квартиру. Дверь им открыла несовершеннолетняя дочь хозяйки дома.
«Пока один из лжегазовщиков отвлекал девушку, второй забрал из квартиры драгоценности. Сумма ущерба составила более 130 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Против задержанных злоумышленников завели уголовное дело по статье «Кража». До суда обоих задержанных оставили под арестом.
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