В подмосковном ЖК «1-й Донской» начали монтировать фасады детского сада

11 ноября 2025, 09:31

В жилом комплексе «1-й Донской» от ГК ФСК монтируют фасады детского сада на 300 мест. За пять месяцев строители полностью возвели конструктив трёхэтажного здания, сообщили в подмосковном Минжиле.

​Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области



Фасад украсят яркие оконные откосы, клинкерная и керамогранитная плитка. Центральную часть оформят стеклянной стеной, которая создаст ощущение лёгкости и прозрачности здания.Параллельно территорию благоустраивают. Уже установили малые архитектурные формы, высадили деревья и кустарники, оборудовали беседки и зоны отдыха. Сейчас рабочие строят открытый амфитеатр — место для детских утренников и занятий на свежем воздухе.Завершить строительство планируют в первом полугодии 2026 года. После ввода в эксплуатацию детский сад войдёт в муниципальную систему дошкольного образования Ленинского округа.ЖК «1-й Донской» расположен в деревне Сапроново Ленинского городского округа. Проект комфорт-класса включает девять жилых домов и объекты социнфраструктуры: два детских сада, школу и станцию скорой помощи. Первые корпуса сдали в 2025 году, сейчас возводят ещё три дома и паркинг.Застройщики ПИК, «Самолёт», ГК «Гранель» и ГК ФСК реализуют проект в рамках комплексного развития территорий за счёт внебюджетных средств.