Жителям Подмосковья напомнили об уголовной ответственности за поджог леса

03 июня 2025, 19:38

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Московской области с 21 марта ликвидировали 84 лесных пожара. Причина почти всех – действия человека по неосторожности или со злым умыслом, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.







«Обычный костёр может уничтожить лес и сломать жизнь. За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для физлиц это штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей. Помимо штрафов, поджог леса грозит уголовной ответственностью. Возможно лишение свободы на срок до 10 лет», – отметили в Комлесхозе.