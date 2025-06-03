Жителям Подмосковья напомнили об уголовной ответственности за поджог леса
В Московской области с 21 марта ликвидировали 84 лесных пожара. Причина почти всех – действия человека по неосторожности или со злым умыслом, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Обычный костёр может уничтожить лес и сломать жизнь. За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для физлиц это штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей. Помимо штрафов, поджог леса грозит уголовной ответственностью. Возможно лишение свободы на срок до 10 лет», – отметили в Комлесхозе.Там добавили, что в случае обнаружения возгорания нужно немедленно сообщить об этому по телефону горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.