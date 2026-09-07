В подмосковном комплексе по переработке отходов нашли антикварное зеркало

07 сентября 2026, 17:22

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Зеркало в серебристой металлической раме обнаружили среди мусора в одном из комплексов по переработке отходов (КПО) Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Необычная находка пополнит музей «Культурный слой», в фондах которого собирают ценные и необычные предметы, оказавшиеся на лентах КПО, входящих в ГК «ЭкоЛайн».





«Зеркало настольное, двухстороннее, в серебристой металлической раме с поворотным механизмом Высота рамы составляет 27 сантиметров, ширина — 18 сантиметров. Размер самого зеркального полотна — 12 на 8 сантиметров. Предмет сделали в СССР», — говорится в сообщении.