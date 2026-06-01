Четыре человека погибли при взрыве на оборонном заводе в Южной Корее
Взрыв и пожар на оборонном заводе в Южной Корее унесли жизни четырех человек. Инцидент произошел на предприятии компании Hanwha Aerospace в городе Тэджон, пишет Korea Times.
По информации издания, помимо погибших еще двое людей получили травмы в результате происшествия. Пострадавшим понадобилась срочная медицинская помощь.
Компания Hanwha Aerospace известна как разработчик и производитель ключевых систем вооружения. В числе ее продуктов — корейские тактические ракеты класса «земля — земля», а также различные образцы управляемого оружия и двигательных установок.
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен оперативно отреагировал на случившееся. По данным Reuters, глава государства распорядился мобилизовать все доступные ресурсы для ликвидации последствий взрыва, обеспечить оперативную помощь пострадавшим и провести тщательное расследование, чтобы установить причины произошедшего.
Читайте также: