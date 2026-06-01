В США трёхлетняя девочка застрелила младшую сестру
В США трёхлетняя девочка нашла в доме пистолет, который оставил отец, и выстрелила в двухлетнюю сестру. Раненую спасти не удалось. Об этом сообщает The Wichita Eagle.
26-летний отец двоих дочерей находился дома с детьми. Мужчина достал пистолет из кобуры, положил его на камин, а сам ушёл в другую комнату переодеваться. Старшая трёхлетняя дочь нашла оружие, взяла его и случайно выстрелила в голову младшей сестре.
Двухлетняя девочка получила смертельное ранение. Полицейские задержали и допросили отца: он признался, что знал об интересе старшей дочери к пистолету и не должен был оставлять его без присмотра. Суд вынесет приговор мужчине 9 июля.
Ранее в США девушка-подросток с ножом напала на лошадей во время родео. Полиция предъявила ей 12 обвинений — в умышленном или злонамеренном убийстве, нанесении увечий и истязании животных.
Читайте также: