Стала известна судьба пропавшей на Камчатке девушки
На Камчатке завершились поиски пропавшей 29‑летней Кристины Зволевой. О результатах операции рассказали в пресс-службе спасательного отряда «Доброволец».
Сотрудники организации обнаружили девушку мертвой. К ситуации подключились сотрудники правоохранительных органов, расследованием гибели россиянки занимается Следственный комитет РФ. Обстоятельства смерти Зволевой не раскрываются.
История началась в конце марта, когда родные и близкие девушки заявили, что она длительное время не выходит на связь. После этого Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту исчезновения Зволевой, которая является уроженкой Петропавловска‑Камчатского.
