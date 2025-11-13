В посёлке Дубовая Роща открыли созданную по просьбам жителей спортплощадку
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев торжественно открыл в посёлке Дубовая Роща новую спортивную площадку. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Об устройстве хоккейной площадки неоднократно просили жители в ходе выездных администраций. Строительство стартовало в октябре. На открытие собрались дети, для которых организовали анимационную программу. Всем раздали мороженое.
«Работы завершены, и мы торжественно открываем универсальную площадку, которая станет точкой притяжения не только в зимние месяцы, но и в тёплое время года. Летом здесь можно будет играть в футбол и баскетбол. Уверен, что жители всех возрастов оценят новый спортивный объект и с удовольствием будут проводить здесь время», – отметил Малышев.Хоккейная коробка находится рядом со школой, дворцом культуры и жилыми домами.