В посёлке Дубовая Роща открыли созданную по просьбам жителей спортплощадку

13 ноября 2025, 20:53

Фото: Раменский медиацентр

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев торжественно открыл в посёлке Дубовая Роща новую спортивную площадку. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Об устройстве хоккейной площадки неоднократно просили жители в ходе выездных администраций. Строительство стартовало в октябре. На открытие собрались дети, для которых организовали анимационную программу. Всем раздали мороженое.

Фото: Раменский медиацентр





«Работы завершены, и мы торжественно открываем универсальную площадку, которая станет точкой притяжения не только в зимние месяцы, но и в тёплое время года. Летом здесь можно будет играть в футбол и баскетбол. Уверен, что жители всех возрастов оценят новый спортивный объект и с удовольствием будут проводить здесь время», – отметил Малышев.