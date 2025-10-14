Достижения.рф

В подмосковном лесопарке задержали женщину с грузом мефедрона

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

45-летнюю жительницу Солнечногорска, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков, задержали на территории Видновского лесопарка в Ленинском округе сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



Правоохранители, патрулировавшие лесопарк, обратили внимание на иномарку. Когда они приблизились к машине, то заметили, как женщина-водитель пытается спрятать что-то под сиденье.

«В ходе беседы с сотрудниками Росгвардии женщина призналась, что у неё с собой наркотики, которые она собиралась распространить через тайники-«закладки», — говорится в сообщении.
На место вызвали следственно-оперативную группу. Полицейские обыскали машину и наши в салоне пакет с порошком.

Экспертиза показала, что порошок является наркотиком мефедроном. Общая масса запрещённого вещества составила более килограмма.
Лев Каштанов

