В подмосковном лесопарке задержали женщину с грузом мефедрона

14 октября 2025, 11:58

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

45-летнюю жительницу Солнечногорска, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков, задержали на территории Видновского лесопарка в Ленинском округе сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Правоохранители, патрулировавшие лесопарк, обратили внимание на иномарку. Когда они приблизились к машине, то заметили, как женщина-водитель пытается спрятать что-то под сиденье.





«В ходе беседы с сотрудниками Росгвардии женщина призналась, что у неё с собой наркотики, которые она собиралась распространить через тайники-«закладки», — говорится в сообщении.