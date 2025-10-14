В Москве у кубинских наркодилеров провалилась попытка спрятать «сюрприз»
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
В столице сотрудники Росгвардии задержали двоих граждан Кубы с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве.
Событие произошло на востоке Москвы. Патруль вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину и женщину на улице Олений Вал. При виде служебной машины они резко изменили маршрут и попытались уйти. Росгвардейцы решили выяснить их личности.
Когда стражи порядка приблизились, девушка попыталась выбросить из кармана куртки пакет с неизвестным содержимым, но росгвардейцы предотвратили это и задержали обоих. На место вызвали оперативную группу.
В присутствии понятых у задержанной изъяли 20 свёртков, обмотанных изолентой. Лабораторная экспертиза позже установила, что в них находился синтетический наркотик — производное N-метилэфедрона. Пару доставили в отдел полиции, где проводят разбирательство.
