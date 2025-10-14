В Москве у кубинских наркодилеров провалилась попытка спрятать «сюрприз»

14 октября 2025, 11:31

Росгвардия задержала в Москве граждан Кубы с крупной партией наркотиков

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

В столице сотрудники Росгвардии задержали двоих граждан Кубы с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве.