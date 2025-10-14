В Татарстане неизвестный ранил девушку ножом у входа в школу — его ищет полиция

14 октября 2025, 11:54

В Казани мужчина на электровелосипеде напал с ножом на девушку у гимназии

Фото: Istock / feri ferdinan

В Казани мужчина напал с ножом на девушку у входа в гимназию №94 на улице Восстания. Об этом сообщает Mash Iptash.