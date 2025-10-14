Достижения.рф

В Татарстане неизвестный ранил девушку ножом у входа в школу — его ищет полиция

В Казани мужчина на электровелосипеде напал с ножом на девушку у гимназии
Фото: Istock / feri ferdinan

В Казани мужчина напал с ножом на девушку у входа в гимназию №94 на улице Восстания. Об этом сообщает Mash Iptash.



По словам очевидцев, злоумышленник приехал на электровелосипеде и внезапно несколько раз ударил пострадавшую ножом в шею.

На крики девушки сбежались прохожие, которые помогли ей и вызвали скорую помощь. Нападавший в это время успел скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивает полиция.

Пострадавшая госпитализирована, врачи оказывают ей необходимую помощь. Обстоятельства случившегося и мотивы злоумышленника устанавливаются.

Софья Метелева

