В Татарстане неизвестный ранил девушку ножом у входа в школу — его ищет полиция
В Казани мужчина на электровелосипеде напал с ножом на девушку у гимназии
В Казани мужчина напал с ножом на девушку у входа в гимназию №94 на улице Восстания. Об этом сообщает Mash Iptash.
По словам очевидцев, злоумышленник приехал на электровелосипеде и внезапно несколько раз ударил пострадавшую ножом в шею.
На крики девушки сбежались прохожие, которые помогли ей и вызвали скорую помощь. Нападавший в это время успел скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивает полиция.
Пострадавшая госпитализирована, врачи оказывают ей необходимую помощь. Обстоятельства случившегося и мотивы злоумышленника устанавливаются.
