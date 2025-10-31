Достижения.рф

Два подростка пытались убить российского военного

В Новосибирске осудят двух подростков, пытавшихся убить военного по заказу СБУ
Фото: iStock/blinow61

В Новосибирске перед судом предстанут двое подростков, обвиняемых в покушении на убийство российского военнослужащего. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.



По версии следствия, молодые люди действовали по заданию украинских спецслужб, за выполнение которого им обещали денежное вознаграждение. Для этого им передали три емкости с опасными химическими веществами.

26 июля 2025 года подростки нанесли ядовитое вещество на ручку и боковое зеркало автомобиля, принадлежащего военному. Все свои действия для подтверждения они снимали на камеру.

В итоге малолетних преступников задержали сотрудники областного УФСБ. Военный не пострадал. Расследование уголовного дела уже завершилось, все материалы передали в суд.

Лидия Пономарева

