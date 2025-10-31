Два подростка пытались убить российского военного

31 октября 2025, 11:37

В Новосибирске осудят двух подростков, пытавшихся убить военного по заказу СБУ

Фото: iStock/blinow61

В Новосибирске перед судом предстанут двое подростков, обвиняемых в покушении на убийство российского военнослужащего. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.