Два подростка пытались убить российского военного
В Новосибирске перед судом предстанут двое подростков, обвиняемых в покушении на убийство российского военнослужащего. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, молодые люди действовали по заданию украинских спецслужб, за выполнение которого им обещали денежное вознаграждение. Для этого им передали три емкости с опасными химическими веществами.
26 июля 2025 года подростки нанесли ядовитое вещество на ручку и боковое зеркало автомобиля, принадлежащего военному. Все свои действия для подтверждения они снимали на камеру.
В итоге малолетних преступников задержали сотрудники областного УФСБ. Военный не пострадал. Расследование уголовного дела уже завершилось, все материалы передали в суд.
