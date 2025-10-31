В Москве мужчина онанировал в вагоне метро
В Москве суд арестовал мужчину, который онанировал в вагоне в метро. Инцидент произошёл вечером 22 октября в поезде на салатовой ветке.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», на станции «Братиславская» пассажир начал совершать «манипуляции руками в области паха» прямо в присутствии других людей. Один из очевидцев впоследствии выступил свидетелем в суде.
Нарушителя задержали на следующий день. В Люблинском суде он признал вину и попросил о снисхождении. За мелкое хулиганство мужчину приговорили к 10 суткам административного ареста. Суд указал, что подсудимый «проявил высшую степень бесстыдства и нарушил общественный порядок».
