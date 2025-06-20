В подмосковном лесу нашли редкий гриб «оленьи рожки»
В лесах Егорьевского лесничества обнаружили редкий гриб рамарию, или «оленьи рожки». Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Гриб получил своё название из-за ветвистых коралловидных плодовых тел, напоминающих оленьи рога. Рамария занесена в Красную книгу многих регионов и считается условно съедобным грибом, но собирать её категорически не рекомендуется из-за редкости», – пояснили в пресс-службе.В Комлесхозе рассказали, что гриб предпочитает хвойные и смешанные леса с влажной и тенистой средой обитания. Для натуралистов увидеть такой гриб – настоящая удача.