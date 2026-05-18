В подмосковном лесу нашли редкий розовый иван-чай с генетической мутацией
Сотрудники Московского учебно-опытного филиала Мособллеса во время патрулирования обнаружили необычное растение – иван-чай узколистный без зелёного пигмента хлорофилла. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Из-за редкой генетической мутации растение обрело нежно-розовый оттенок. Такой цвет возникает из-за антоцианов – природных пигментов, обычно скрытых зелёным хлорофиллом.
«Листья у растения сохранили характерную форму, но из-за нарушений обменных процессов были деформированы и закручены. Без хлорофилла растение не способно к фотосинтезу, поэтому такие побеги живут недолго и существуют за счёт общей корневой системы с обычными зелёными стеблями», – пояснили в ведомстве.Как отмечают специалисты, подобные находки в природе встречаются крайне редко.