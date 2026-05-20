В российском городе объявили эвакуацию

В Армавире началась эвакуация жителей из-за угрозы подтопления
В Армавире началась эвакуация жителей из зон возможного подтопления после сильных ливней. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале.
Эвакуация началась с 16:00 из-за подъема уровня воды в реках Кубань и Уруп. Власти отметили, что угроза подтопления прибрежных территорий сохраняется.
«По итогам экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о начале эвакуации жителей», — говорится в сообщении.К опасным зонам отнесли Старую Станицу, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный, часть микрорайона Северный, переулок Баранников, а также СНТ «Химик», «Строитель» и «Заречное».