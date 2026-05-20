Тренер истязал воспитанника в российской школе бокса

В школе бокса заявили о недопустимости поведения тренера по отношению к ребенку

В школе бокса в Каменске-Уральском Свердловской области прокомментировали инцидент с тренером, ставшим фигурантом уголовного дела об истязании воспитанника. Специалист действовал непрофессионально, в штат центра не входит и на время разбирательств его отстранили от проведения занятий, сообщили в спортивной организации, пишет РИА Новости.





Ранее, в среду, областное управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по факту истязания подростка тренером по боксу. В заявлении школы уточняется, что инцидент произошёл 18 мая во время тренировки с участием тренера по кикбоксингу и боксу Николая Б. Отмечается, что он допустил в отношении несовершеннолетнего спортсмена недопустимое поведение.



При этом жалоб от родителей или других спортсменов на него ранее не поступало. Организация проводит служебную проверку.



