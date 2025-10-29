Россиянка переломала ноги новой возлюбленной бывшего мужа и избежала тюрьмы
В Прикамье суд вынес приговор женщине за избиение соперницы. Об этом сообщается на сайте Пермского краевого суда.
Пермячка с подругами приехала к бывшему мужу, чтобы забрать вещи с его дачи после развода. В квартире находилась новая сожительница мужчины. Между женщинами возникла ссора, которая переросла в драку.
Россиянка жестоко избила сожительницу бывшего супруга. В результате потерпевшая получила множественные переломы обеих ног. Суд обвинил нападавшую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Чусовской городской суд признал женщину виновной и назначил ей наказание — три года условно. Потерпевшая обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким. Однако Пермский краевой суд оставил решение без изменений.
Ранее в Севастополе женщина украла у сожителя-дальнобойщика 109 тысяч рублей.
Читайте также: