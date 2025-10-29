Достижения.рф

Россиянка переломала ноги новой возлюбленной бывшего мужа и избежала тюрьмы

Жительницу Прикамья осудили за избиение сожительницы бывшего мужа
В Прикамье суд вынес приговор женщине за избиение соперницы. Об этом сообщается на сайте Пермского краевого суда.



Пермячка с подругами приехала к бывшему мужу, чтобы забрать вещи с его дачи после развода. В квартире находилась новая сожительница мужчины. Между женщинами возникла ссора, которая переросла в драку.

Россиянка жестоко избила сожительницу бывшего супруга. В результате потерпевшая получила множественные переломы обеих ног. Суд обвинил нападавшую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Чусовской городской суд признал женщину виновной и назначил ей наказание — три года условно. Потерпевшая обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким. Однако Пермский краевой суд оставил решение без изменений.

