Мигранта-насильника Хадуша Кебату депортировали в Эфиопию

Фото: iStock/SCM Jeans

Мигранта-насильника Хадуша Кебату, которого по ошибке освободили из тюрьмы в Великобритании, депортировали в Эфиопию. Ою этом сообщает Sky News.



Ранее Кебату признали виновным в изнасиловании женщины и школьницы и планировали депортацию. Однако по ошибке его отпустили, и задержали только через два дня.

В общем, за период с марта 2024-го по март 2025-го года в Великобритании по ошибке освободили 262 заключённых. Как оказалось, ​этот результат на 128% превышает показатель прошлого года, когда правоохранители отпустили 115 преступников.

Иван Мусатов

