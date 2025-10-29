Мигранта-насильника Хадуша Кебату депортировали в Эфиопию
Мигранта-насильника Хадуша Кебату, которого по ошибке освободили из тюрьмы в Великобритании, депортировали в Эфиопию. Ою этом сообщает Sky News.
Ранее Кебату признали виновным в изнасиловании женщины и школьницы и планировали депортацию. Однако по ошибке его отпустили, и задержали только через два дня.
В общем, за период с марта 2024-го по март 2025-го года в Великобритании по ошибке освободили 262 заключённых. Как оказалось, этот результат на 128% превышает показатель прошлого года, когда правоохранители отпустили 115 преступников.
Читайте также: