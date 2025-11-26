26 ноября 2025, 18:00

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В подмосковном Лосино-Петровском открыли новую поликлинику на 320 мест в микрорайоне Лукино-Варино. Медицинское учреждение построили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в подмосковном Минстрое.