В подмосковном Лосино-Петровском открыли новую поликлинику на 320 мест в микрорайоне Лукино-Варино. Медицинское учреждение построили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в подмосковном Минстрое.
Трёхэтажное здание площадью около 6 000 м² рассчитано на приём 270 взрослых и 50 детей за смену. В поликлинике разместили педиатрическое и терапевтическое отделения, клинико-диагностическую лабораторию, отделение функциональной диагностики, неотложной помощи и другие кабинеты. В учреждении установили всё необходимое современное оборудование.
На первом этаже теперь есть маммограф, флюорограф и рентген-аппарат, а также здесь открыли отделение неотложной помощи, кабинеты для забора анализов и вакцинации, регистратуру и аптеку. Для удобства пациентов оборудовали комфортные места ожидания, игровые зоны и комнату матери и ребёнка.
На втором этаже будут принимать терапевты, педиатры и узкие специалисты. На третьем — отделение профилактики и дневной стационар.
Поликлиника открыла свои двери и готова принимать первых пациентов.
