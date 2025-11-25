В подмосковном магазине задержали москвича за мошенничество с ценниками
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
44-летнего жителя Москвы, подозреваемого в мошенничестве, задержали в Пушкинском округе сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из строительного гипермаркета, расположенного на Красноармейском шоссе. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что один из покупателей попытался обмануть систему самообслуживания.
«Мужчина взял в торговом зале строительную смесь на общую сумму свыше 30 тысяч рублей и переклеил туда штрихкоды с других — гораздо более дешёвых товаров», — говорится в сообщении.Росгвардейцы передали изобретательного покупателя полицейским для дальнейшего расследования. Выяснилось, что задержанный уже не первый раз переклеивает штрихкоды. За последние четыре месяца он таким образом «купил по дешёвке» немало строительных материалов и технику. Общий ущерб гипермаркету оценивается более чем в 50 тысяч рублей.