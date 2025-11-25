Целый арсенал гранат нашли на стройке в российском регионе
На строительном объекте по улице Блюхера в Челябинске обнаружили целый арсенал взрывных устройств, включая три гранаты Ф-1, одну 120-мм минометную мину и 17 боевых головных взрывателей.
Как отметили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону, информация о подозрительных предметах поступила в дежурную часть управления. Строители, проводившие экскаваторные работы, заметили три объекта, похожие на гранаты, и незамедлительно сообщили об этом в правоохранительные органы.
На место происшествия выехала группа разминирования ОМОН «Атом» для идентификации боеприпасов. Специалисты подтвердили данные.
Все опасные находки транспортировали на полигон и уничтожили с помощью накладного заряда.
