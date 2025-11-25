Российская учительница напала на ученика и довела его до истерики
В Красноярске учительница оттаскала ученика за одежду из-за отсутствия сменки
Учительница школы №152 Красноярска напала на семиклассника и довела его до истерики. Видео инцидента делится телеграм-канал «Короче, Красноярск».
На кадрах видно, как женщина берет мальчика за одежду и тащит к окну. Из их диалога можно понять, что педагог недовольна тем, что подросток явился в класс без сменной обуви. В это время тот пытается вырваться, сначала спокойно просит отпустить его, а затем громко кричит. Это привлекает внимание другого учителя.
Вскоре ситуацией заинтересовались Межрегиональный совет по правам детей и городское управление образования. По неподтвержденным данным, педагога уволили.
