В подмосковном МЧС назвали пожарный извещатель лучшим подарком для близких
Автономный дымовой пожарный извещатель – недорогое устройство, которое может спасти жизнь и имущество тех, кто живёт в доме. Об этом напомнили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
Этот небольшой прибор так важен, поскольку реагирует на дым уже на ранней стадии возгорания.
«Его громкий звуковой сигнал предупредит вас об опасности и даст драгоценное время, чтобы потушить пламя или покинуть помещение. Особенно важен извещатель в ночное время. Именно тогда большинство пожаров происходит незаметно, и люди не успевают среагировать вовремя. Помните, что лучше предотвратить пожар, чем устранять его последствия», – подчеркнули в чрезвычайном ведомстве.Пожарный извещатель там назвали лучшим подарком для близких. В ведомстве отметили, что особенно необходимо устанавливать такие приборы в домах, где живут пожилые люди, многодетные семьи и маленькие дети.