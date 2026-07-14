В подмосковном МЧС назвали пожарный извещатель лучшим подарком для близких

14 июля 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба МЧС РФ

Автономный дымовой пожарный извещатель – недорогое устройство, которое может спасти жизнь и имущество тех, кто живёт в доме. Об этом напомнили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.





Этот небольшой прибор так важен, поскольку реагирует на дым уже на ранней стадии возгорания.

«Его громкий звуковой сигнал предупредит вас об опасности и даст драгоценное время, чтобы потушить пламя или покинуть помещение. Особенно важен извещатель в ночное время. Именно тогда большинство пожаров происходит незаметно, и люди не успевают среагировать вовремя. Помните, что лучше предотвратить пожар, чем устранять его последствия», – подчеркнули в чрезвычайном ведомстве.