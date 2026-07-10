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Жителям Люберец объяснили, зачем в доме пожарные извещатели

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Сотрудники МЧС России и представители управления по ГО и ЧС администрации городского округа Люберцы побеседовали с населением о пожарной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.



На таких встречах всегда настойчиво подчёркивают важность установки в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей.

«АДПИ способны обнаружить дым ещё на ранней стадии пожара, когда возгорание только начинается и ещё не успело распространиться. При обнаружении дыма извещатель издаёт громкий звуковой сигнал, который может разбудить спящих людей и привлечь внимание соседей. Извещатель работает от батареек, которые необходимо своевременно менять», – отметили в ведомстве.
Там напомнили, что большинство людей гибнет на пожарах не от огня, а от отравления угарным газом и другими продуктами горения. Дымовые извещатели помогают избежать смертельной опасности.

Приборы рекомендуют устанавливать по одному в каждой комнате. Оптимальное место – центр потолка или вблизи него. Важно не реже раза в месяц проверять работоспособность извещателей, нажимая кнопку тестирования, и не забывать вовремя менять батарейки, следуя инструкциям производителя.
Лора Луганская

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