Жителям Люберец объяснили, зачем в доме пожарные извещатели

10 июля 2026, 22:46

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Сотрудники МЧС России и представители управления по ГО и ЧС администрации городского округа Люберцы побеседовали с населением о пожарной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.





На таких встречах всегда настойчиво подчёркивают важность установки в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей.

«АДПИ способны обнаружить дым ещё на ранней стадии пожара, когда возгорание только начинается и ещё не успело распространиться. При обнаружении дыма извещатель издаёт громкий звуковой сигнал, который может разбудить спящих людей и привлечь внимание соседей. Извещатель работает от батареек, которые необходимо своевременно менять», – отметили в ведомстве.