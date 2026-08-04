В подмосковном МЧС рассказали, как определить, что ребёнок тонет

04 августа 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба МЧС РФ

В Солнечногорске на пляже озера Сенеж в минувшие выходные дни утонул семилетний ребёнок. На место прибыли экстренные службы, но спасти его не удалось, напомнили о трагическом случае в пресс-службе Главного управления МЧС Московской области.





Между тем главное правило безопасности велит никогда не оставлять детей у воды без непрерывного контроля взрослых.

«Когда ребёнок начинает тонуть, его дыхательные пути блокирует вода. Инстинктивно он тратит всю энергию на то, чтобы вдохнуть воздух, а не на крики о помощи. Он может барахтаться всего 20-60 секунд, после чего уходит под воду. Находящиеся рядом взрослые, отвлекаясь на телефон или разговоры, часто понимают, что случилось непоправимое, когда уже слишком поздно», – предупредили в пресс-службе.

«Не оставляйте ребёнка одного даже «на минуточку». Секунда отвлечения может стоить жизни. Для безопасности используйте только сертифицированные спасательные жилеты. Надувные круги, матрасы и нарукавники не являются средством спасения. Знайте признаки беды. Если голова ребёнка запрокинута назад, рот на уровне воды, а движения хаотичны или отсутствуют, действуйте немедленно», – советуют спасатели.