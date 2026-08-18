В усадьбе Вязёмы покажут интерактивный спектакль «Нехочуха»
22 августа в усадьбе Вязёмы Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина в Одинцовском округе Московский новый театр кукол под руководством Ивана Чабанова представит музыкальный спектакль «Нехочуха», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Постановка в игровой форме рассказывает детям о дружбе, взаимопомощи и качествах настоящего друга. Особенность спектакля — интерактивный формат: юные зрители становятся участниками действия и помогают героям развивать сюжет.
«Нехочуха» получил звания лауреата и дипломанта трех международных театральных фестивалей. Начало в 12:00. Возрастное ограничение — 6+. Билеты можно приобрести на сайте музея-заповедника А. С. Пушкина.
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