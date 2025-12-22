В подмосковном Минтрансе предупредили о резком похолодании и гололедице
В ночь на вторник температура воздуха в Подмосковье резко упадёт до -16°С. Ветер усилится до 15 м/с, местами пройдёт снег. На дорогах местами возможна сильная гололедица, предупредили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Дорожники региона следят за погодой и проведут противогололёдную обработку.
«Будьте предельно внимательны за рулём! Не отвлекайтесь на телефон, соблюдайте скоростной режим, дистанцию, не допускайте резких манёвров. Будьте аккуратны на поворотах, съездах, мостах, эстакадах и вблизи пешеходных переходов», – попросили в региональном Минтрансе.При возникновении чрезвычайных ситуаций или ДТП в ведомстве рекомендовали звонить по телефону 112.