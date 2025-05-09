Путин: Россия склоняет головы перед погибшими в праведном бою

президент России Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Иван Секретарев / Михаил Корытов)
Россия склоняет головы перед теми, кто погиб в праведном бою за родину, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что Россия чтит каждого ветерана Великой Отечественной войны, помнит всех, кто отдал свою жизнь за победу.
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« <…> склоняем головы <…> перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, погибшими смертью храбрых в праведном бою за Россию», — сказал Путин на параде Победы.Военный парад, посвящённый 80-летней годовщине Победы, проходит в эти минуты на Красной площади в Москве. На мероприятие прибыло много иностранных гостей, в том числе главы дружественных государств.
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Анастасия Чубина