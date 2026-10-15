В подмосковном отделении Соцфонда РФ рассказали о пособиях для отцов

15 октября 2026, 12:51

Фото: istockphoto.com/evgenyatamanenko

Семьям с детьми, проживающим в столичном регионе, положен ряд выплат и льгот. Об этом сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по Москве и Московской области в преддверии Дня отца.