В подмосковном отделении Соцфонда РФ рассказали о пособиях для отцов
Семьям с детьми, проживающим в столичном регионе, положен ряд выплат и льгот. Об этом сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по Москве и Московской области в преддверии Дня отца.
Значительной поддержкой является материнский капитал. В 2026 году выплата на рождение первенца составляет 729 тысяч рублей. В некоторых случаях право на получение материнского капитала переходит к отцу. В Москве и Подмосковье сертификатом на материнский капитал владеют более 15 тысяч пап.
Единовременное пособие при рождении ребёнка, если мать не работает, назначают работающему отцу. Выплата составляет 28 450 рублей.
Кроме того, отец имеет право взять отпуск по уходу за ребёнком и получать пособие. В первые полтора года жизни ребёнка пособие составляет 40% от зарплаты. Отцам также положены повышенные пенсионные выплаты, если на их иждевении есть несовершеннолетние или дети-инвалиды.
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