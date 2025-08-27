В подмосковном посёлке Дрожжино нашли нарколабораторию

27 августа 2025, 09:14

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Лабораторию по производству наркотиков обнаружили полицейские в одном из частных домов в посёлке Дрожжино Ленинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Задержаны двое изготовителей наркотиков. Ими оказались 21-летний житель Астраханской области и 30-летний житель Адыгеи. Они рассказали, что неизвестные в мессенджере предложили им заняться этим «бизнесом», передали через тайники-закладки оборудование и реактивы, а также провели онлайн-обучение.





«В арендованном доме полицейские нашли около четырех килограммов кристаллического вещества, которое содержит в своём составе мефедрон, около 200 литров различных химических жидкостей, противогазы, лабораторную посуду и весы. У одного из задержанных изъяли также семь охотничьих патронов», — говорится в сообщении.